Клещи атакуют: с начала сезона активности от их укусов пострадали более 500 жителей Пензенской области

Фото: Алексей ФОКИН

По данным Управления Роспотребнадзора по Пензенской области, мониторинг за нападениями клещей на население ведется с 9 марта. Первый случай укуса в этом году был зарегистрирован 5 апреля.

Всего с начала сезона активности клещей от их укусов пострадали 577 жителей Пензенской области. 159 из них – дети и подростки до 14 лет.

Все снятые с людей клещи отправляются на изучение в лаборатории. На 20 мая исследованы 473 членистоногих. В 61 из них были обнаружены возбудители боррелиоза. За январь-апрель боррелиозом в Пензенской области заболели пять человек.

В регионе продолжаются акарицидные обработки лесов и парковых зон, а также территорий детских лагерей перед грядущим сезоном. Профилактические мероприятия продолжаются, ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Пензенской области.

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