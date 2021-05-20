В Мордовии суд признал виновным мужчину, выстрелившего в товарища, приняв его за зверя

Выставка "Охота и рыболовство на Руси" в Экспоцентре Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Собранные Ковылкинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Республике Мордовия доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора - 40-летний мужчина признан виновным в причинение смерти по неосторожности.

На охоте 9 ноября 2020 года он принял товарища за силуэт зверя, выстрелил в его сторону из карабина и нанес смертельное ранение 51-летнему знакомому.

Потом доставил товарища в больницу, где он скончался от огнестрельного ранения в области грудной клетки.

Вину мужчина признал полностью.

Приговором суда ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на год и четыре месяца, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с охотой, хранением и ношением охотничьего огнестрельного оружия на два года. Частично удовлетворены гражданские иски потерпевших о компенсации морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил.