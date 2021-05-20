Пенза
Еще
Радио
Пенза
Еще
Радио
Пенза
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество20 мая 2021 10:08

Рабочая встреча Олега Мельниченко с Рашидом Темрезовым в Пензе

Врио губернатора Пензенской области и глава Карачаево-Черкесии в среду, 19 мая 2021 года, обсудили сотрудничество субъектов РФ в развитии агропромышленного сектора и туризма
Виктор ВИКТОРОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
ФОТО: Пресс-служба правительства Пензенской области

ФОТО: Пресс-служба правительства Пензенской области

Основные темы деловой беседы - агропромышленный сектор и взаимодействие в сфере туризма.

«Пензенский регион - индустриально-аграрный, поделился с гостем Олег Мельниченко, хорошими темпами сегодня идет в области посевная компания свыше 70-ти процентов от планового показателя уже сделано. Лидирующие позиции по выпуску мяса индейки занимает в стране агрохолдинг «Дамате» - эффективная и динамично развивающаяся компания.

Рашид Темрезов также высоко оценил деятельность агрохолдинга, отметив, что в планах предприятия диверсификация бизнеса и возможное развитие направления «Баранина».

Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили перспективы развития туризма, а также подписания соглашения о сотрудничестве между Пензенской областью и Карачаево-Черкесской Республикой.

Интересное