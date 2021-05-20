Рабочая встреча Олега Мельниченко с Рашидом Темрезовым в Пензе

ФОТО: Пресс-служба правительства Пензенской области

Основные темы деловой беседы - агропромышленный сектор и взаимодействие в сфере туризма.

«Пензенский регион - индустриально-аграрный, поделился с гостем Олег Мельниченко, хорошими темпами сегодня идет в области посевная компания свыше 70-ти процентов от планового показателя уже сделано. Лидирующие позиции по выпуску мяса индейки занимает в стране агрохолдинг «Дамате» - эффективная и динамично развивающаяся компания.

Рашид Темрезов также высоко оценил деятельность агрохолдинга, отметив, что в планах предприятия диверсификация бизнеса и возможное развитие направления «Баранина».

Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили перспективы развития туризма, а также подписания соглашения о сотрудничестве между Пензенской областью и Карачаево-Черкесской Республикой.