В Мордовии перед судом предстанет акушер, по вине которой умер младенец

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Врач-акушер Зубово-Полянской районной больницы предстанет перед судом. По данным следствия, 31 марта у 25-летней девушки, поступившей в учреждение, начались роды, принимала которые обвиняемая. Пациентка родила девочку.

Состояние новорожденной стремительно ухудшалось, и вскоре младенец скончался от асфиксии. В ходе расследования удалось установить, что у роженицы были показания к кесареву сечению, однако врач его делать не стала, в результате чего ребенок и погиб.

Уголовное дело направлено в суд.