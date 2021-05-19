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Общество19 мая 2021 14:44

Валерий Лидин провел неформальную встречу с профессором Юрием Вяземским

Ведущий программы «Умницы и умники» приехал в наш город накануне, чтобы стать членом жюри на областном этапе интеллектуальной игры
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

Как отметил Юрий Вяземский, его визит в Пензу связан с предложением Владимира Путин привлечь больше людей к интеллектуальным состязаниям.

- Сейчас молодежь ищет себя, и мы всецело поддерживаем их инициативы и начинания, - отметил председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин. – Думающая и активная молодежь – наше будущее.

Для гостя была проведена экскурсия по зданию регионального парламента. Напоследок Юрий Вяземский оставил запись в книге почетных гостей. «Воистину, Пенза - столица Великой Русской Провинции», - отметил профессор.

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