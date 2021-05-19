В ходе рейда по водоемам Саранска сотрудники МЧС обнаружили несколько групп детей без присмотра взрослых

Фото: ГУ МЧС по РМ

Вчера инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС по РМ провели рейд по водоемам Саранска, напомнив отдыхающим, что купальный сезон официально еще не открыт, поэтому плавать в реках и прудах пока запрещено.

Участники рейда выявили несколько групп детей, гуляющих у водоемов и играющих возле воды без присмотра взрослых

«Дети неуверенно чувствуют себя на воде, поэтому родителям всегда нужно быть рядом с ними, чтобы не допустить трагедии», - отметили представители ГИМС.