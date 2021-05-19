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Общество19 мая 2021 10:00

В ходе рейда по водоемам Саранска сотрудники МЧС обнаружили несколько групп детей без присмотра взрослых

Граждане, помните: несовершеннолетние неуверенно чувствуют себя на воде. Не оставляйте их одних!
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: ГУ МЧС по РМ

Вчера инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС по РМ провели рейд по водоемам Саранска, напомнив отдыхающим, что купальный сезон официально еще не открыт, поэтому плавать в реках и прудах пока запрещено.

Участники рейда выявили несколько групп детей, гуляющих у водоемов и играющих возле воды без присмотра взрослых

«Дети неуверенно чувствуют себя на воде, поэтому родителям всегда нужно быть рядом с ними, чтобы не допустить трагедии», - отметили представители ГИМС.

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