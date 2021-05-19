В Пензенской области родители на выпускных балах смогут быть рядом с детьми

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

На встрече с представителями родительского совета школы № 76 во вторник, 18 мая 2021 года, Олег Мельниченко обсудил с родителями вопросы безопасности детей в учебных заведениях, а также во время проведения последних звонков, школьных выпускных вечеров, ответил на вопросы, которые, в свете трагических событий в Казани, также касались актуальной и острой темы сохранения жизни и здоровья подрастающего поколения.

Врио губернатора отметил, что с пониманием относится к естественному желанию родителей быть рядом в такие торжественные минуты в жизни молодых людей и стать частичкой праздника на школьных балах. При условии строгого соблюдения всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности. И призвал сделать прививку от коронавирусной инфекции всех, кто ещё не сделал этого.

Олег Мельниченко напомнил, что в текущем году торжества – балы выпускников – состоятся в центре города Пензы для ребят, окончивших школу с «золотыми» и «серебряными» медалями.

Кроме того, на встрече был задан вопрос о возведении новых учреждений общего среднего и дошкольного образования. Врио губернатора подробно рассказал о существующих на этот счет планах:

«В седьмом микрорайоне Арбеково будет построено два детских сада. Один из них находится в стадии возведения, второй будет строиться в следующем году. В 2023 году в восьмом микрорайоне Арбеково намечено открыть большой детсад на 420 мест, из них 120 - в ясельных группах «Более того, в Арбеково мы планируем строительство двух общеобразовательных школ, потому что здесь в них есть реальная потребность».