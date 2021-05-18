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Происшествия18 мая 2021 21:00

В Пензенской области на берегу водоема нашли пакет с телом новорожденной девочки

По факту было возбуждено уголовное дело
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Страшную находку обнаружили вчера в селе Старая Каменка недалеко от улицы Спиртозаводской. Следов насильственной смерти на теле найдено не было.

По информации СУ СК по Пензенской области, по факту было возбуждено уголовное дело. Сотрудники ведомства устанавливают личность матери ребенка, а также обстоятельства смерти новорожденной.

Если вам известна какая-либо информация, которая может помочь расследованию, сообщите ее в следственное управление по телефону 8(8412)36-13-07 или в полицию по телефону 02.

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