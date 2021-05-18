Олег Мельниченко вручил жилищные сертификаты медикам и педагогам

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

С 2006 года в Пензенской области действует программа улучшения жилищных условий для работников бюджетной сферы. За это время свидетельства на выплаты получили 1303 человека. В этом году сертификаты были вручены 25 сотрудникам сфер образования и медицины.

- Вы это заслужили, - отметил врио губернатора области Олег Мельниченко.

Одним из получателей выплат стала преподаватель Пензенского колледжа информационных и промышленных технологий Елена Адельшина.

- В наше время приобрести жилье самостоятельно довольно сложно. Сегодня моя семья получила сертификат. Такая поддержка со стороны руководства региона – огромное подспорье, - отметила она.