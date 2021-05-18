На работу всей семьей

Династия Фетисовых . (фото из семейного архива)

Семья Морозовых работает на «Маяк-Техноцелл». Глава семьи, Сергей Евгеньевич, пришел работать на предприятие в 1985 году, сразу после окончания института.

- Тогда я устроился механиком цеха. Сейчас занимаю должность заместителя технического директора «Маяк-Техноцелл», - отметил Сергей Морозов.

Помимо него, на «Маяке» трудятся еще и два его сына: младший, Илья, уже около четырех лет работает электронщиком, а старший, Александр, - один из сотрудников отдела маркетинга.

Рассказал о своей трудовой династии и Алексей Николаевич Фетисов:

- После окончания школы я поступил в институт, но долго там не смог продержаться и был отчислен. Долго искал работу, устраивался и увольнялся. Мой отец в то время работал на «Маяке», и он предложил мне пойти к ним. Это было в 1993 году. Я последовал его совету, устроился и мне понравилось. Работаю до сих пор, сейчас являюсь инженером.

Отец Алексея Фетисова, Николай Александрович, проработал на «Маяке» более 40 лет. Непосредственное отношение к фабрике имела и работа его матери, Любови Павловны – она 25 лет трудилась воспитателем в детском садике №63: в него ходили дети многих «маяковцев». 15 лет фабрике отдал и брат Алексея, Павел. Сейчас семейную династию продолжает сын Алексея Николаевича, Кирилл, работающий сушильщиком.

Есть еще династии Андреевых, Десятниковых, Кукушкиных… Не исключено, что и другие сотрудники когда-нибудь приведут в цеха «Маяка» своих детей. И все они целыми семьями будут работать на благо одного из крупнейших предприятий Пензенской области и региона в целом.

Говоря о трудовых династиях «маяковцев», на ум приходит и руководитель холдинга – Владимир Вдонин. Когда в 1999 году он пришел на должность инженера отдела маркетинга, «Маяком» руководил его отец, Василий Алексеевич. Сейчас в холдинге работает и родная сестра Владимира Вдонина – Светлана Васильевна. Она занимает должность директора по финансам и бухгалтерскому учету.

Вдонин-старший прошел длинный трудовой путь: в начале 70-х работал в Липецком леспромхозе, потом в 80-х был главным инженером пензенского лесного хозяйства. С 1987 по 1992 годы Василий Вдонин был генеральным директором производственного объединения «Пензалеспром». «Маяк» он возглавил в 1992 году.

По стопам отца пошел и Вдонин-младший: после инженера он занимал должность начальника отдела внешнеэкономических связей. При его непосредственном участии было создано совместное немецко-российское предприятие ООО «Гравотэк», которое Вдонин-младший после и возглавил.

Династия Вдониных. (фото из семейного архива)

В 2003 году Владимира Вдонина назначили первым заместителем генерального директора - директором по производству ОАО «Маяк». Начиная с 2006 года, он являлся председателем Наблюдательного совета. 14 февраля 2019 года Владимир Вдонин избран на должность генерального директора компании «Маяк», сменив на посту своего отца. Василий Вдонин возглавил совет директоров.

В своей работе Владимир Вдонин успешно сочетает опыт своего отца и собственные идеи – об этом достаточно красноречиво говорят успехи холдинга. Феноменальные объемы продукции, запуски новых линий – эти и другие достижения не раз отмечались на различных уровнях.

Сегодня «Маяк» может похвастаться не только красивыми цифрами, но и очень комфортными условиями для работы. Сейчас на производстве холдинга трудятся несколько сотен человек. В их числе преобладают молодые специалисты: средний возраст работника предприятия - чуть больше тридцати лет. Около 70% сотрудников имеют высшее образование. Средний уровень заработной платы превышает сорок тысяч рублей.

Обеспечивается и досуг сотрудников предприятия: у «Маяка» есть собственный ФОК, где работники могут заниматься после работы спортом. А чтобы учреждение не простаивало, днем его абсолютно бесплатно посещают дети жителей микрорайона. Также сотрудники «Маяка» участвуют в соревнованиях и турнирах, которые руководство холдинга организовывает на постоянной основе.

А в прошлом году – тяжелейшем для мировой экономики – «Маяк» сумел сохранить коллектив и не допустить вспышки заражения коронавирусом, благодаря вовремя принятым мерам.

Бесспорно, это заслуживает уважения.