В Пензе пройдет игра «Умники и умницы Сурского края»

Фото: Министерство образования Пензенской области

Участников финала уже разделили на тройки. Игры пройдут сегодня в студии в студии телеканала «Экспресс». Каждой тройке предстоит пройти «Пролог», три этапа и «Эпилог». Победителем станет тот, кто первым достигнет конца своей дорожки.

Решать судьбу игроков будет жюри, в состав которого вошли автор и телеведущий игры «Умницы и умники» Юрий Вяземский, врио министра образования области Александр Воронков, ректор ПГУ Александр Гуляков и другие.

Победители и призеры примут участие в съемках телевизионной игры «Умницы и умники».