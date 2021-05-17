Подозреваемый в убийстве трех человек в Пензенской области был нейтрализован

Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

Сегодня вечером сотрудники Росгвардии установили местонахождение мужчины, подозреваемого в тройном убийстве. Во время задержания мужчина начал стрелять по правоохранителям из охотничьего ружья. В результате ответного огня гражданин получил телесные повреждения и скончался на месте происшествия.

Как отмечает пресс-служба Управления Росгвардии по Пензенской области, по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело. На месте работает следственная группа, которой предстоит узнать все обстоятельства случившегося.

Напомним, что по данным следствия, погибший гражданин накануне учинил жестокую расправу над бывшей женой, тещей и шурином, а после скрылся. Территория рядом с местом происшествия была оцеплена, поиски продолжались весь день.

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