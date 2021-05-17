Полумарафон Петра Болотникова в Мордовии

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

О легендарном советском стайере Олимпийском чемпионе 1960 года в беге на 10000 метров Петре Болотникове шла речь в Москве в понедельник, 17 мая 2021 года, во время рабочей встречи врио Главы Мордовии Артёма Здунова с исполняющей обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики Ириной Приваловой и главным тренером сборной России по легкой атлетике Олимпийским чемпионом 2004 года в беге на 800 метров Юрием Борзаковским.

Обсуждалось развитие легкой атлетики в Республике, включение в календарь соревнований новых стартов, в частности, Артём Здунов рассказал о планах по проведению в столице Мордовии полномасштабного полумарафона памяти Олимпийского чемпиона Петра Болотникова.

Отмечая значимость развития спорта высших достижений, вместе с другими спортивными функционерами участники встречи большое внимание уделили развитию в регионе массового спорта, работе в Саранске школы Олимпийского резерва, затронули вопросы антидопингового обеспечения и другие.

По итогам встречи достигнута договоренность о подписании соглашения о сотрудничестве между Республикой Мордовия и Всероссийской федерацией легкой атлетики, с целью развития легкой атлетики, как базового вида спорта в регионе.