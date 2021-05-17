Олег Мельниченко потребовал жестко контролировать качество продуктов питания для детей

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Открывая совещание, врио губернатора напомнил о важности профилактики коррупционных преступлений – особенно, в сфере образования. В частности, речь шла о нарушениях, связанных с качеством продуктов питания, поставляемых в школы.

- Нам нужно проверить поставки на соответствие рациона питания примерному меню и пищевой ценности, - отметил Олег Мельниченко. – Поручаю разработать нормативно-правовые акты, которые позволят ужесточить порядок и условия закупок продуктов.

Помимо этого, врио губернатора Пензенской области поручил провести проверки в целях выявления финансовых нарушений.

По словам министра образования региона Александра Воронкова, все ученики начальных классов в Пензенской области – а это более 55 тысяч человек – получают бесплатное горячее питание с 1 сентября прошлого года. На обслуживании Комбината школьного питания находятся 22 учреждения; организуют питание самостоятельно – 173 организации; закупают услугу у предприятий, организаций, предпринимателей – 103 школы.

Участники заседания обсудили возможность введения на территории региона общего рекомендуемого меню сразу для всех школ.

- Мы должны так отрегулировать эту систему, чтобы ребенок, вне зависимости от места проживания, получал полноценное горячее питание, - отметил Олег Мельниченко. - Необходимо обеспечить жесткий контроль качества продуктов питания для детей.