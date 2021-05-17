Из-за утечки без воды остались несколько районов Пензы

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Пензенской области, сегодня в половине первого дня на участке водопровода на улице Мясницкой в Пензе произошла утечка. Из-за работ по ее устранению в нескольких районах города прекращена подача воды.

В зону отключения попали:

- Междуречье;

- ГПЗ-24;

- Маяк;

- Сосновка;

- Маньчжурия,

- Барковка;

- Согласие;

- Шуист (частично);

- дома №170-192 на улице Терновского.

Воды нет в 193 многоквартирных домах, 548 частных, 11 детских садах, семи школах и пяти медицинских учреждениях.