Из-за утечки без воды остались несколько районов Пензы

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области
По информации пресс-службы ГУ МЧС по Пензенской области, сегодня в половине первого дня на участке водопровода на улице Мясницкой в Пензе произошла утечка. Из-за работ по ее устранению в нескольких районах города прекращена подача воды.
В зону отключения попали:
- Междуречье;
- ГПЗ-24;
- Маяк;
- Сосновка;
- Маньчжурия,
- Барковка;
- Согласие;
- Шуист (частично);
- дома №170-192 на улице Терновского.
Воды нет в 193 многоквартирных домах, 548 частных, 11 детских садах, семи школах и пяти медицинских учреждениях.