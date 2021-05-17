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Общество17 мая 2021 13:33

Одной из пензенских улиц присвоили имя поэтессы Ларисы Яшиной

Сегодня председатель Законодательного Собрания Валерий Лидин открыл памятную доску, приуроченную к этому событию
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

Напомним, что ранее с инициативой присвоения одной из городских улиц имени пензенской поэтессы выступили представители ПАО «Сбербанк». Организация реализует проект «Во имя женщин», цель которого – увековечивание имен выдающихся соотечественниц. Пенза стала первым городом, где инициативу удалось реализовать при поддержке органов власти. Улица Ларисы Яшиной появилась в новом микрорайоне «Лугометрия».

- Это важно для жителей города, которые знают и любят творчество выдающейся поэтессы, - отметил Валерий Лидин. – А у подрастающего поколения появился еще один повод гордиться нашими земляками.

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