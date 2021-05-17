В Пензе и везде – ужасный ЕГЭ на дворе: родители, помогите ребенку

День сдачи ЕГЭ с родителями Фото: Алексей БУЛАТОВ

Усвоение их рекомендаций – это зачет родителей перед предстоящим ЕГЭ. Понять, как ребёнок эффективнее усваивает материал. Технический склад ума - больше подойдут блок-схемы, таблицы. Иному - проще посадить перед собой человека и все ему пересказать. Прочитав параграф, объяснить, как условному пятикласснику, буквально в трёх-пяти предложениях.

Психолог, преподаватель НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа» Анастасия Пономаренко дала семь главных советов, как настроить детей на экзамены и при этом не навредить их психике.