В пензенской мэрии обсудили вопросы отлова и содержания бездомных животных

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Как отметил руководитель организации Евгений Нагорнов, в своей работе они придерживаются гуманных принципов: животных отлавливают, вакцинируют и стерилизуют и отпускают.

Сейчас отловом собак в Пензе занимается МУП по очистке города. Животных помещают в пункт передержки. В ходе разговора было принято решение составить график, по которому волонтеры смогут приходить туда и оказывать помощь: гулять с собаками, кормить.

Зоозащитники отметили, что готовы и сами заниматься отловом и содержанием животных в Пензе по контракту. Андрей Лузгин предложил им участвовать в следующей конкурсной процедуре по отбору организаций.

- Контракт заключается на квартал. Управление ЖКХ предоставит информацию, какие документы нужно будет подготовить к аукциону, - заявил мэр.