Проверка бойцовских навыков в Пензе

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

В числе участников - представители студии сценического фехтования «Бранд», военно-патриотического клуба «Дружина», областных федераций Ушу, Айкидо (клуб «Анъюкай), Тхеквондо (клуб «Русь») и Всестилевой федерации каратэ. Показательные выступления также подготовили команды ОМОН Управления Росгвардии РФ по Пензенской области и интернациональной сборной Института международного сотрудничества ПГУ.

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Почётные гости турнира - российский спортсмен-параолимпиец, член Общественной палаты РФ Сергей Бурлаков и организатор фестиваля спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок равноапостольного Николая Японского» протоиерей Кирилл Соколов.

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Организаторов и участников фестиваля приветствовал врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко:

«Очень важно, чтобы наши дети воспитывались на примерах богатой отечественной истории, великих традициях страны. Русская православная церковь, которая выступает организатором фестиваля – неотъемлемая часть нашей великой российской истории. Хочу пожелать, чтобы ребята, которые сегодня будут участвовать в состязаниях, ещё больше укрепили свой товарищеский дух, приобрели новые бойцовские навыки. И чтобы в их сердцах осталась искра, которую, надеюсь, они понесут дальше через всю свою жизнь».

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

В рамках программы фестиваля состоялись показательные выступления бойцов, мастер-классы по различным техникам, а также выставки образцов оружия разных лет.