Лето в Пензенской области будет насыщенным

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

По словам врио министра Ильдара Мавлюдова, фестивали и праздники привлекают множество туристов, поэтому данное направление нужно развивать.

Первое событие состоится уже на следующей неделе: 21 мая в селе Суворово Лунинского района пройдет военно-патриотический фестиваль «Суворовская каша». Гостей мероприятия ждут спортивные соревнования, выставка и концерт.

6 июня гости и жители региона смогут посетить III Межрегиональный литературный фестиваль «Белинская весна».

10 июня на территории музея-усадьбы А. Н. Радищева пройдет традиционная «Тихвинская ярмарка».

С 11 по 14 июня пензенцев приглашают на фестиваль «Канитель», который снова состоится на набережной города Спутник. Гости фестиваля смогут купить для себя и в подарок одежду, игрушки, предметы декора и многое другое, изготовленное мастерами со всей России.

Среди других мероприятий – фестивали «Сурский Яръ», «Купала в Золотаревке», «Дыши» и другие. Подробнее о них читайте в календаре событий Пензенской области.