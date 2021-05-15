В Саранске в честь 20-летия канонизации Феодора Ушакова прошел благотворительный хоккейный матч

Фото: Пресс-служба Правительства РМ

В Мордовию вернулся большой хоккей: 15 мая при поддержке врио главы республики Артема Здунова в Ледовом дворце Саранска состоялся благотворительный матч. Перед игрой к спортсменам и болельщикам обратился и.о. председателя правительства РМ Владимир Сидоров, который отметил, что в спортивном празднике принимают участие дети из школ-интернатов, а также воспитанники СШОР Мордовии по хоккею. Специально для них Василий Первухин, Сергей Петренко и Мисхат Фахрутдинов из «Динамо» провели мастер-классы. Ребятам из детских домов также вручили подарки от шефов и спонсоров турнира.

Помимо этого, также прошло награждение команды «Мордовия 2007», которая заняла второе место в турнирной таблице первенства ПФО в сезоне 2020/2021.

Благотворительный матч завершился победой гостей со счетом 9:5.