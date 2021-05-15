Олег Мельниченко наградил победителей конкурса проектов форума «Сурские ласточки»

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

В работе пятого регионального молодежного форума приняли участие 150 человек от 14 до 35 лет, а также федеральные и местные эксперты. Деятельность велась по пяти направлениям: «Предприниматели и новаторы», «Патриоты XXI века», «Регион добрых дел», «Молодежная команда страны» и «ЗОЖ и Труд Крут».

Для участников форума были организованы мастер-классы и тренинги. Также им предоставили возможность подготовить и представить собственные проекты.

- В нашем мире реализовать свою инициативу очень важно, - отметил врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко. – Умение создать и защитить свой проект не раз пригодится вам в будущем.

Врио губернатора Пензенской области заявил, что в регионе планируется увеличить суммы грантов, выделяемых на реализацию проектов молодежи.

После этого состоялась церемония награждения. Победители в каждом из пяти направлений получили по 50 тысяч рублей на реализацию своих проектов.