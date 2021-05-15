Мэр Пензы Андрей Лузгин провел объезд города

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Началась сегодняшняя поездка с посещения улицы Окружной, где Андрей Лузгин отметил, что необходимо убрать мусор и ветки, оставшиеся после опиловки деревьев. То же поручение было озвучено и на улице Запорожской.

Далее мэр города проверил ход ремонта дороги от Окружной до Ленинского Мехлесхоза. Это один из первых объектов в городе, где уже приступили к работам в этом году. Подрядчик планирует отремонтировать участок протяженностью в пять километров.

Также глава администрации Пензы поручил разобраться с пробками на въезде в город с улицы 40 лет Октября.

Ранее жители улицы Бурмистрова пожаловались на заброшенные постройки рядом с их домами. В них постоянно скапливается мусор, а несколько лет назад даже случился пожар. Андрей Лузгин распорядился проверить законность их размещения.

Другое обращение касалось обустройства пешеходной зоны на отдельном участке в начале улицы Ватутина. Два года назад по национальному проекту здесь отремонтировали дорогу, в результате чего увеличилась интенсивность движения.

- Рассчитайте, сколько потребуется средств для устройства тротуара, - дал указание мэр.

По маршруту объезда комиссия проверила восстановление благоустройства после земляных работ.