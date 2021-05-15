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Общество15 мая 2021 12:00

18 мая в Пензе состоится ярмарка вакансий для подростков

В ней примут участие городские работодатели, а также представители учреждений среднего и высшего образования
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Школьники Пензенской области смогут не только провести лето с пользой, но и накопить на новый велосипед или даже компьютер, устроившись на работу. О вакансиях для несовершеннолетних подробнее расскажут на ярмарке, которая пройдет в ближайших вторник.

Мероприятие будет организовано во Дворце детского (юношеского) творчества по адресу Бекешская, 14, с 13 до 16 часов. Ребята смогут найти себе подработку в компаниях и предприятиях города, а также пройти профориентационное тестирование и получить консультации.

Организаторами мероприятия выступают Центр занятости населения города и министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.

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