Житель Мордовии не без грусти расстался с револьверами, обрезом и 19 гранатами

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Республике Мордовия

Группой дознания ОМВД России по Ромодановскому району республики возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 44-летнего жителя села Белозерья, подозреваемого в незаконном приобретении, хранении оружия, его основных частей, боеприпасов.

Преступная деятельность подозреваемого пресечена сотрудниками УУР республиканского МВД совместно с УФСБ России по Республике Мордовия при силовой поддержке бойцов Росгвардии.

В ходе проводимых оперативно-розыскных мероприятий по месту жительства подозреваемого сотрудники правоохранительных органов изъяли два газовых револьвера, один пистолет с признаками переделки под боевые аналоги, обрез гладкоствольного ружья, восемь патронов.

Кроме того, в лесном массиве в селе Белозерье в схроне обнаружено 19 гранат Ф-1, а также два взрывателя со следами коррозии.

По данному факту ОМВД России по Ромодановскому району также возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенных преступлений.