В Пензенской области коронавирусом заболели больше 46 тысяч жителей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По его информации, за последние сутки в регионе подтвердились 76 случаев заболевания коронавирусом. Новые пациенты – жители Пензы, Заречного, а также Кузнецкого, Мокшанского, Городищенского, Нижнеломовского, Земетчинского, Вадинского, Сердобского, Малосердобинского, Камешкирского, Никольского, Лопатинского, Башмаковского, Пензенского, Сосновоборского и Шемышейского районов.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 46 026 жителей. 43 408 пациентов на сегодня выздоровели.