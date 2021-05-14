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Общество14 мая 2021 12:00

Олег Мельниченко посетил агропромышленные предприятия Лопатинского района

Врио губернатора Пензенской области провел встречу с предпринимателями и ответил на их вопросы в пятницу, 14 апреля
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

В селе Луначарское сейчас ведется строительство убойного цеха сельскохозяйственного перерабатывающего потребительского кооператива «Борец». По словам его председателя Павла Сердечного, инвестиционный проект удалось реализовать с помощью государственной поддержки – в рамках областной программы хозяйство получило 30 миллионов рублей. Ввести цех в эксплуатацию планируют во втором квартале этого года. Продукцию цеха планируется реализовывать в Пензенской и Ульяновской областях.

В ходе встречи с предпринимателями Олег Мельниченко выразил готовность оказывать им помощь.

- Обозначьте проблемы, и мы возьмем их в работу, - отметил врио губернатора Пензенской области.

Предприниматели задали главе региона вопросы о ценовой политике, закупочных ценах, работе в формате самозанятых, о новых видах социальной поддержки на селе и другом.

В ходе посещения объектов ОАО «Агросервис» Олег Мельниченко также оценил ход весеннего сева яровых культур.

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