Пензенцев приглашают на «Ночь музеев»

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

«Ночь музеев» состоится в регионах России уже в 15-й раз. В этом году тема акции – «Больше чем музей».

- В ночь с 15 на 16 мая все учреждения Пензенской области подготовят масштабную программу, - отметил врио заместителя министра культуры и туризма Пензенской области Ильдар Мавлюдов. – Гостей музеев ждут мастер-классы, лекции, квесты, выставки, концерты. Всего более 120 мероприятий!

Часть из них начнутся уже ранним вечером: например, в 17:30 возле входа в Краеведческий музей развернется ярмарка мастеров, а в 18:30 в картинной галерее стартуют экскурсии. В Музее одной картины посетители смогут принять участие в беспроигрышной лотерее, а в Литературном музее покажут спектакль и кинофильм.

Полную программу «Ночи музеев» в Пензе читайте на сайте министерства культуры и туризма области.