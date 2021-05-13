В Пензе владелица питбультерьера заплатит более 50 тысяч рублей за нападение ее собаки на ребенка

Фото: Павел КЛОКОВ

17 июля прошлого года в Пензе пострадал мальчик 2007 года рождения: на него напал питбультерьер. Собаку без намордника выгуливала девочка 2008 года рождения, дочь хозяйки животного. Оттащить пса от мальчика помог сосед. Ребенок получил физическую и психологическую травмы, в связи с чем его мать обратилась в суд.

В своем иске к хозяйке пса женщина указала, что ее сын до сих пор плохо спит и страдает от головных болей, и попросила взыскать с ответчицы 50 тысяч рублей на возмещение материального и морального ущербов, а также покрытие судебных издержек.

Как отмечает пресс-служба Железнодорожного районного суда Пензы, требование истицы было удовлетворено. Хозяйка пса должна будет оплатить компенсацию морального вреда в размере 40000 рублей, сумму материального вреда в размере 8609 рублей, судебные расходы по составлению искового заявления в размере 2000 рублей.