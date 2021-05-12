Олег Мельниченко предложил запретить продажу оружия лицам младше 35 лет

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

По словам руководителя региона, члены Совета Федерации готовят предложения, связанные с усилением законодательства в сфере оборота оружия, и предложил представителям регионального правительства тоже подготовить свои инициативы.

В частности, Олег Мельниченко отметил, что необходимо прописать четкие меры психологического тестирования лиц, которые планирует купить оружие. Другое предложение касается возраста, с которого разрешается приобретение.

- Вполне нормально, если покупка оружия будет разрешена с 23 или даже 25 лет. А лицам до 35 лет продавать оружие нужно только при условии прохождения их службы в Вооруженных силах, - заявил врио губернатора Пензенской области.

Также Олег Владимирович предложил ввести систему поручительства, при которой за каждого покупателя должны будут поручиться не менее двух человек, владеющих оружием от 10 и более лет.

Врио главы Пензенской области распорядился до конца недели сформулировать законодательные инициативы и направить их в адрес спикера Совета Федерации РФ.