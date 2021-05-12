Пропавшую 88-летнюю жительницу Мордовии нашли в реке

Фото: Пресс-служба МВД по РМ

Сегодня утром в дежурную часть ОМВД России по Рузаевскому району обратился житель села Татарская Пишля. Мужчина сообщил, что пропала его 88-летняя мать. Исчезновение пенсионерки он обнаружил утром, когда проснулся. По словам гражданина, из-за проблем со здоровьем женщина с трудом передвигалась.

Прибывшие на место правоохранители начали осматривать территорию вокруг дома. Спустя некоторое время пенсионерку удалось найти: женщина спустилась в глубокий овраг, по дну которого протекала река Пишля. Промокнув и обессилев, пенсионерка не смогла самостоятельно выбраться из воды или позвать на помощь.

Спасенную женщину доставили в больницу. Ее жизни ничего не угрожает.