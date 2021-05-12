Международный фестиваль «Канитель» в седьмой раз пройдет в Пензе

Фото: официальная группа мероприятия

Местом фестиваля, как и в прошлые годы, выбрана набережная города Спутника. Именно здесь с 11 по 14 июня разместятся палатки ремесленников и рукодельниц со всей России. Игрушки, одежда, сладости и напитки, изготовленные по старинным технологиям и рецептам, бесспорно, будут оценены по достоинству гостями фестиваля.

Традиционно в рамках «Канители» будет организован Симпозиум керамистов. В этом году на нем впервые пройдет конкурс «Юный гончар».

На площадке «Дыши» секретами оздоровления и хорошего настроения поделятся мастера йоги, специалисты по правильному питанию и другие.

Специально для тех, кто собирается прийти на «Канитель» с детьми будет работать площадка «Родителям тут», на которой пройдут лекторий и мастер-классы.

Подробнее о мероприятии читайте в официальной группе фестиваля в социальной сети «ВКонтакте».