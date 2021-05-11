Саранский полицейский в нерабочее время задержал подозреваемого в покушении на убийство

ФОТО: Пресс-служба МВД по РМ

В этот день полицейский-водитель взвода охраны МВД по Республике Мордовия Загир Еналиев был не на работе. Идя по улице, он вдруг услышал звук, напоминающий выстрел. Осмотревшись, правоохранитель заметил неподалеку автомобиль, в котором находились двое мужчин и женщина с огнестрельным ранением. Неподалеку от транспортного средства валялся обрез. Загир сразу же сообщил о случившемся коллегам, а сам остался на месте происшествия, чтобы хозяин оружия не сбежал.

По предварительным данным в тот день 46-летний подозреваемый встретился с бывшей сожительницей и ее знакомым. Мужчина был пьян, и поэтому мирный разговор быстро перешел в конфликт, в ходе которого гражданин достал обрез и направил его на женщину. Пострадавшая в последнюю секунду успела отвести оружие в сторону, в результате чего покалечила кисть левой руки.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Мужчина заключен под стражу.