Пензячка Наталья Афремова взяла «бронзу» на Кубке мира по BMX-суперкроссу

ФОТО: Федерация велосипедного спорта России

Сама Наталья в разговоре с «РИА Новости» призналась, что соскучилась по крупным соревнованиям.

- Итальянцы – молодцы. Организовали и Кубок Европы, и Кубок мира, - отметила спортсменка. – Мне было приятно участвовать в этих соревнованиях. За время пандемии уровень соперников подрос, и это заметно. Мы тоже время даром не теряли: ездили на сборы, тренировались дома во время самоизоляции. Были и травмы, но сейчас я восстановилась и готова вернуться к работе.

Первой на этапе стала Лаура Смюлдерс из Нидерландов, «серебро» досталось гонщице из Швеции Зои Классенс.