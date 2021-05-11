В школах Пензенской области после инцидента в Казани усилят меры безопасности

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Сегодня руководитель региона обсудил случившееся с Олегом Яговым и Александром Воронковым.

- Гибель детей – это огромное горе. Подобные преступления не должны повториться, - отметил Олег Владимирович. По его поручению сегодня в области были обследованы более тысячи образовательных учреждений. На них составили паспорта безопасности, согласованные с силовыми структурами.

В школах, детских садах, колледжах и вузах региона продолжают устанавливать системы наблюдения и звукового оповещения, обустраивать наружное освещение. На эти цели до конца года направлено более 460 тысяч рублей.

По поручению врио губернатора области будет усилен контроль за соблюдением пропускного режима, профподготовкой сотрудников охраны учреждений.

- Мы должны сделать все необходимое, чтобы исключить возможность трагедий, - резюмировал Олег Мельниченко.