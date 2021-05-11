СУ СК по Пензенской области ищет очевидцев смертельного ДТП в Бессоновском районе

ДТП произошло вчера вечером. Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области

Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту ДТП в Пензенской области. Напоминаем вам, что авария произошла вчера в половине девятого вечера на 350 километре ФАД «Урал». Грузовик марки «Renault» столкнулся с пассажирским автобусом в момент, когда из него выходили пассажиры. В результате аварии от серьезных травм скончалась девушка 2005 года рождения.

Еще несколько пассажиров получили повреждения. Об их состоянии рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Пензенской области.

- Четверо взрослых пострадавших были госпитализированы в клиническую больницу № 6 имени Г. А. Захарьина, трое несовершеннолетних отправлены в областную клиническую больницу им. Н. Филатова. После осмотра медиков двух детей отпустили домой. Одна 17-летняя девушка, получившая серьезные травмы, сейчас находится в реанимации. Ее состояние оценивается как стабильное. Лечение пострадавших находится на личном контроле министра здравоохранения области Александра Никишина, - отметили представители ведомства.

В отношении индивидуального предпринимателя из Бессоновского района, занимавшегося перевозками, также было возбуждено уголовное дело. Из его офиса уже изъяли документацию.

Расследование уголовного дела продолжается. Представители СУ СК по Пензенской области обращаются к жителям региона с просьбой помочь в установлении всех обстоятельств ДТП. Если вы располагаете записью с видеорегистраторов, на которой запечатлен момент аварии, сообщите об этом в ведомство по телефонам 8(8412)36-17-02, 89273778707 или электронной почте ovd2@58.sledcom.ru.