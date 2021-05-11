В Пензенской области в ДТП автобуса и грузовика погибла девочка 2005 года рождения

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Авария рейсового автобуса, направлявшегося из Пензы в с.Кижеватово, и фуры "Рено" с полуприцепом произошла в 20.38.10 мая 2021 года на 652 км ФАД "Урал" в Бессоновском районе. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля, следовавшего в попутном направлении, произвел столкновение с автобусом, остановившимся для высадки пассажиров. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

По информации пресс-службы правительства Пензенской области, шестеро взрослых с повреждениями различной степени тяжести доставлены в клиническую больницу № 6 им. Г.А. Захарьина, трое детей госпитализированы в областную детскую больницу им. Н.Ф. Филатова.

Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко поручил руководителю регионального минздрава оперативно и в полной мере оказать пострадавшим медицинскую и психологическую помощь.