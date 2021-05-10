Бойцов сводного отряда полиции Мордовии поздравили с Днем Победы в Дагестане

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Республике Мордовия

С поздравлением в адрес коллектива сотрудников полиции обратился начальник Мамедкалинского пункта полиции майор полиции Алибулат Омаров. Он поблагодарил коллег за добросовестный труд и пожелал здоровья, успехов и скорейшего возвращения на Родину. Сотрудникам СОП МВД по Республике Мордовия вручили благодарственные письма и памятные подарки.

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Республике Мордовия

С Днем Великой Победы бойцов сводного отряда полиции Мордовии поздравил командир отряда подполковник полиции Сергей Храмушин.

Далее состоялся праздничный концерт с участием художественных коллективов района и звезд дагестанской эстрады. Мероприятие завершилось праздничным чаепитием.