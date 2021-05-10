В Пензенской области в День Победы вспомнили земляков - 227 Героев Советского Союза

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Доска славы дополнила мемориальный комплекс «Колокол памяти» в микрорайоне «Город Спутник».

Обращаясь к участникам торжественного мероприятия, среди которых были потомки одного из Героев Советского Союза – Михаила Прокофьевича Волкова, а также представители областного совета ветеранов, учащиеся школы имени М. Ю. Лермонтова, Олег Мельниченко отметил значимость открытия объекта, посвящённого событиям войны 1941-1945 годов. Напомнил, что в Пензенской области Золотую Звезду Героя за подвиги во время Великой Отечественной получили 227 наших земляков.

«Очень важно, что здесь, где проводят досуг жители микрорайона, находятся такие мемориальные объекты как «Колокол памяти» и Доска славы, посвящённая Героям Советского Союза - уроженцам Пензенского района Василию Дмитриевичу Борисову, Василию Сергеевичу Агееву, Петру Петровичу Спирину, Виктору Павловичу Тихонову, Петру Степановичу Редченкову, Михаилу Михайловичу Осипову, Николаю Матвеевичу Бубнову, Михаилу Прокофьевичу Волкову, Сергею Ильичу Ермолаеву.

Временно исполняющий обязанности главы субъекта Федерации поблагодарил родственников Михаила Прокофьевича Волкова, его сына – Владимира Михайловича, за сохранение памяти о легендарном предке.

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

В январе 1945 года старший сержант Волков участвовал в освобождении северной Польши и командовал пулемётным расчётом. Во время переправы через Вислу он отразил несколько контратак противника. Был ранен, но не покинул поле боя и уничтожил около 50 вражеских солдат и офицеров. Михаилу Волкову не было и 22-х лет.

После войны Герой вернулся домой. Одному из внуков дали его имя. Подрастают правнуки. Сын Героя выразил признательность за внимание к его семье, поздравил всех присутствующих с праздником Победы.

К мемориалу «Колокол Памяти» участники торжеств возложили цветы.