В Пензе и Москве вспоминаем солдат-победителей

Фото автора

В День Победы достаю фронтовые награды отца ефрейтора Усмана Баязитова: медали «За оборону Москвы», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией», орден «Красная Звезда» за наведение железнодорожных переправ через реки Проня и Днепр, уже послевоенные , полученные в Пензе ордена Отечественной войны II степени, «Знак Почета». До пролета над крышей дома в Подмосковье роя вертолетов, красавцев-истребителей на парад на Красной площади раскладываю награды рядом с фотографией отца лета 1941 года на стации Белополье.

Фото из личного архива

Вчера, 8 мая, когда прежде в Европе тоже, как бы отмечалась победа над фашизмом, «просвещенная старушка» помалкивала, когда во Львове нацистские последыши праздновали годовщину создания дивизии СС «Галичина». А сегодня, 9 мая, на Украине в строю Бессмертного полка пронесли и портрет деда Зеленского. Пронес не внук президент, а обычные украинцы. Как и те, что 2 мая устелили цветами подступы к дому профсоюзов в Одессе, в память об одесситах, погибших от рук фашиствующих молодчиков.

На парад Победы (фото автора)

В 2004 году, работая в газете «Труд», в Одессе вместе с коллегами и украинскими журналистами мы проводили праздник газеты «Труд» в Украине». С собравшимися на митинг на площади у Дюка говорили о том, что связывало наши народы, награждали победителя в конкурсе учителей русского языка. И хотя в ту пору шла горячая предвыборная президентская кампания, мы не касались политики. Праздник есть праздник - говорили о героях публикаций в газете, проводили конкурсы, дуэт Бандурин- Вашуков на сцене распевал свои частушки. А одесситы, как потом и жители Николаева, Днепропетровска, Харькова, сами подходили и делились своими ощущениями от происходящего в стране. Вместе с харьковчанами до и после праздничного концерта мы тоже на волшебном дереве привязывали на веточки ленточки «Труда» и загадывали желания. Они были разные, скромные и фантастические, иногда наивные, но точно абсолютно далекие от фашиствующей идеологии.

Время покажет, каким из загаданных желаний будет суждено сбыться.

А сегодня, в светлый День Победы, хочется верить, что дорога долгая к ней нами уже пройдена.