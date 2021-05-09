Артем Здунов: «Поколение победителей всегда будет для россиян примером во всем»

Фото: Пресс-служба Главы РМ

В Саранске состоялся митинг-реквием, участие в котором приняли почти семь тысяч горожан и гостей региона. К собравшимся обратился врио главы республики Артем Здунов:

- Сегодня главный праздник нашей страны. Мы должны помнить о случившемся и о том, что в наших жилах течет кровь победителей. Поколение победителей всегда будет для россиян примером во всем. Вечная слава героям!

Участники мероприятия возложили цветы к монументу воинам - уроженцам Мордовии, погибшим в годы Великой Отечественной войны, после чего была объявлена минута молчания. Завершился митинг торжественным парадом.