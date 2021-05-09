В Пензе цветы и подарки вручили дочери погибшего фронтовика

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Руководитель регионального следственного управления Матушкин Д.М. поздравил с Днём Победы ветерана Великой Отечественной войны Сюзюмову Нину Петровну.

Нина Петровна родилась 8 сентября 1931 года старшей из трёх сестер в семье рабочих. В 1941 году её отец был призван на фронт, и всего через несколько месяцев пришла похоронка. Получив лишь 4 класса начального образования, в 13 лет её отправили на строительство новых корпусов Пензенского часового завода. За этот тяжелый труд в военные годы Нина Петровна признана ветераном Великой Отечественной войны. Более 20 лет после войны она трудилась на том же часовом заводе станочницей, затем шлифовальщицей, затем перешла на завод «Химмаш», где выполняла обязанности разнорабочей, помогала в теплице, на кухне. На заслуженный отдых она ушла лишь в 1992 году.

Сотрудники следственного управления пообщались с Ниной Петровной, пожелали ей крепкого здоровья, вручили подарки и цветы, высказали слова благодарности и почтения.

Нина Петровна сердечно поблагодарила гостей за внимание и подарки, пожелала сотрудникам ведомства доброго здоровья и спокойной службы.

Поздравление ветерана организовано при участии первичной профсоюзной организации следственного управления.