Пенза - лидер голосования за присвоение звания «Город трудовой доблести»

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Вчера в ККЗ «Пенза» состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне.

- Это священный праздник для нашей страны, - отметил врио губернатора Области Олег Мельниченко. – Если бы наши предки не встали на защиту Родины, нас попросту бы не было. Уже в первые дни войны на фронт из нашего региона захотели отправиться более пяти тысяч человек. Все же были мобилизованы 312 тысяч человек, в том числе семь тысяч женщин в возрасте от 18 жителей нашего региона погибли на фронте.

Недавно завершилось голосование за присвоение звания «Город трудовой доблести». За наш город в нем свои голоса отдали 57 тысяч человек. Когда Олег Мельниченко сообщил эту радостную новость, зал взорвался аплодисментами.

В конце речи врио губернатора выразил сожаление, что из-за коронавируса в Пензенской области пришлось отменить и салют, и шествие «Бессмертного полка», и другие мероприятия, но понадеялся, что в будущем году они состоятся.

После официальной части мероприятия для гостей праздника состоялся концерт.