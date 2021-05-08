Перекрытие дорог на 9 мая 2021 года в Саранске: на День Победы в центре города запретят стоянку и движение

Фото: Пресс-служба Администрации городского округа Саранск

Согласно постановлению администрации городского округа, сегодня в 20:30 запретят движение и стоянку на парковках рядом со Спортивным комплексом «Старт» и Ледовым дворцом. Данные ограничения будут действовать до 23:00 9 мая.

Завтра с 07:00 до 13:00 запрет будет действовать на проездах от улицы Дальней до улицы Докучаева и по улице Лесной (в районе Мемориального Кладбища).

С 17:00 до 20:00 ограничения коснутся участка улицы Московской от Республиканской до Рабочей.

С 20:00 до 23:00 в Саранске запретят стоянку и движение на:

- улице Советской (от Большевистской до Рабочей и от Большевистской до Демократической);

- проспекте Ленина (от Советской до Коммунистической);

- улице Володарского (от Советской до Коммунистической);

- улице Льва Толстова (от Советской до Коммунистической)

- улице Московской (от А. Невского до Рабочей);

- улице Рабочей (от Коммунистической до Московской);

- улице Красноармейской (от Саранской до Кавказской);

- улице Большевистской (от Кавказской до Коммунистической)

- а также парковках рядом с Кафедральным Собором, зданием «Россельхозбанка», ТЦ «Рио».

Запрет не распространяется на автомобили коммунальных и аварийных служб, а также транспорт, имеющие спецпропуск.