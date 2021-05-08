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Общество8 мая 2021 10:21

В Пензенской области с Днем Победы поздравили телефонистку полка дальних бомбардировщиков Аграфену Васильевну Теплоухову

Фронтовичку навестил руководитель Сердобского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления Меньшов П.В.
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Аграфена Васильевна была призвана на фронт в 1942 году и до победного дня 9 мая несла службу телефонистки в летном полку дальних бомбардировщиков. За проявленные мужество и стойкость награждена Орденом Отечественной войны II степени, медалью «За оборону Советского Заполярья». Вернувшись в Сердобск, в мирное время Аграфена Васильевна трудилась в ЖКХ при машиностроительном заводе оператором газовой котельной.

Аграфене Васильевне пожелали здоровья и вручили подарки.

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