Тренера Елену Демину наградили орденом «За заслуги перед Пензенской областью»

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко наградил жителей, сделавших многое для развития региона и страны в целом. В их числе – медики, строители, военнослужащие, учителя и другие.

- Эти награды заслуженны, - отметил руководитель региона. – Все, что вы делаете, важно. Спасибо вам за это.

Среди награжденных – тренер Елена Демина, которая вовремя сумела сориентироваться и не допустить жертв во время происшествия в нижнеломовском бассейне «Волна». Ей был вручен орден «За заслуги перед Пензенской областью» I степени.