Глава пензенского управления МВД поздравил ветеранов

Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области

В первую очередь, правоохранитель навестил Зинаиду Боярчук, с 1943 по 1945 года воевавшей в 182-м автотранспортном батальоне и принимавшей участие в боевых действиях на Волховском, Прибалтийском и Белорусском фронтах. После окончания войны Зинаида Андреевна работала в НКВД.

Также Павел Гаврилин зашел в гости и к Александру Цыганову. Александр Серафимович в годы Великой Отечественной войны был подростком и работал в колхозе. После окончания школы служил в ВМФ СССР, заем работал на предприятиях Пензы, потом поступил на службу в ОВД.

Генерал-майор полиции Павел Гаврилин пожелал ветеранам крепкого здоровья и неиссякаемой жизненной энергии.