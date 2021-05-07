Салют на День Победы в Саранске 9 мая 2021 года: где посмотреть, в какое время начало

Фото: Анна САДОВНИКОВА

Обсудив текущую ситуацию в регионе, участники совещания решили не отменять салют на День Победы в Саранске и Рузаевке.

Как отметил глава городского округа Саранск, фейерверк в столице Мордовии запустят на Советской площади. Начало – в 22:00. После этого жители города смогут добраться до своих районов на специально выделенных автобусах.

В Рузаевке салют прогремит на площади Тысячелетия. Начало – в 21:00. После завершения фейерверка жителей развезут на автобусах до микрорайона Химмаш, улицы Ленина и ТЦ «Северный».

Жителей региона просят не забывать о правилах безопасности, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Гражданам старше 60 лет рекомендуют воздержаться от участия в массовых мероприятиях.