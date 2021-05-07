Давайте помнить: в новых странах, в каждом доме, семье

Даты, которым теперь суждено быть неразделенными. И в этом-то заключается нормальная суть человеческой памяти - помнить достоверно, что связывает эти события. И обязательно не забыть, через что пришлось пройти советским людям, какие перенести боль и человеческие утраты.

Не забыть в освобожденной от фашизма Европе. Не забыть на территории бывшего Советского Союза. В новых странах, городах. В каждом доме, семье. Только в этом случае можно будет понять, ради чего пролито столько крови, искалечено море судеб.

В последние десятилетия прошлого века, в ту пору, когда в центральной Европе войска стран НАТО конкретно противостояли странам Варшавского договора, в 1977-78 годах, служил военным корреспондентом в Центральной группе войск, в городе Млада Болеслав.

Накануне 9 мая к зданию редакции в городе к нам по традиции приезжали жители Млада Болеслав. На нескольких машинах чехи и мы, небольшая группа солдат и офицеров, отправлялись к захоронениям наших воинов, погибших уже в июне 1945 года. Запомнилась чешка Сусанна Воцазкова. На смеси чешского и вполне понятного русского языка она рассказывала, как весной 1945 года жителей их мест освободили из плена советские солдаты. Мы возлагали цветы к скромным, но всегда ухоженным обелискам.

В даты гибели солдат 9, 16 июня 1945 года до конца не верилось, думал, а вдруг закралась чудовищная ошибка и, может быть, парни живы. Слова Сусанны возвращали к реальности нелепой смерти ребят после Победы. Она говорила нам на русском:

- Вы идите к машинам. А я постою еще здесь с нашими братьями.

Много воды утекло с тех пор. Уже нет линии соприкосновения советских войск с натовскими в западной Чехии. Рокот танков, что слышали мы во время учений на полигонах, слышен уже в Польше и Прибалтике. Не знаю, что происходит сегодня с теми солдатскими захоронениями, разбросанными по всей Чехии. А вот во Львове, в наши дни, отыскались деятели, переписывающие историю и демонтирующие воинский мемориал.

ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ

Карантинная пора перевела командировочные поездки с поезда на автомобиль. Маска, перчатки на заправочных станциях. Минимум контактов. В очередную командировку из Пензы в Москву отправился рано утром на пике пандемии.

Офицер полиции на улице Революционной поинтересовался:

- Куда едем?

- В город-герой Москва из города трудовой доблести Пенза.

- Не присвоили ведь?

- Звание пока не присвоили, но доблесть Пензы от этого меньше не стала,

Ответ понравился - полицейский возвратил водительское удостоверение.

Сегодня в канун празднования Дня Победы голосование пензенцев за присвоение городу почетного звания продолжается. Отрадно, что это доброе начинание воспринимается не дежурной PR- компанией, а подкрепляется искренним желанием, быть может, с опозданием, но все же отдать дань уважения землякам, приближавшим Победу на фронтах Великой Отечественной и на трудовом фронте в тылу.

В апреле-мае 2021 года мы чествуем ветеранов войны, солдатских вдов.Чуть ранее были подведены итоги конкурса рисунков «Дети рисуют войну». Почта России на основе лучших работ юных авторов издаст праздничные поздравительные открытки.

Не первый год ведут на специально созданном сайте фронтовую летопись своих родных сотрудники компании «ТНС-энерго Пенза». Военные фотографии, имена дедов и прадедов, вернувшихся после войны к мирной трудовой жизни.

В архивах Министерства обороны родственники фронтовиков кропотливо разыскивают по наградным листам эпизоды боевых действий пензенцев, их товарищей и размещают на сайте. Такая исследовательская работа тепло принимается сослуживцами, родственниками. А внуки и правнуки в семьях собранные сведения с гордостью берут для школьных презентаций, размещает на своих страницах в социальных сетях.

26 апреля 2021 года сотрудники «ТНС-энерго» отправились на Митрофаньевское кладбище в Пензе. На предложение поучаствовать в благоустройстве воинских захоронений энергетики, каждый в своей сфере высококлассные специалисты, откликнулись без рассуждений об особенностях своих профессий. Вырезался проросший у оград памятников кустарник, сгребалась листва и мусор после сошедшего снега, выносилось все это к контейнерам. Работали энергетики на совесть. Что достойно искреннего восхищения и благодарности вам, Дмитрий Гостриков, Виктория Важенина, Наталья Заикина, Николай Кузнецов, Татьяна Абузова, Максим Балаев, Евгения Ямщикова Алексей Шаманов.

Вместе с остальными благоустраивали последний приют фронтовиков начальники отделов «ТНС-энерго Пенза» Алексей Гомзяков, Алексей Русановский, начальник службы по организации работы с клиентами Маргарита Бааль, ее заместитель Владимир Княжев. При этом Маргарита и Владимир постоянно сопровождают и публикации на сайте компании, посвященным фронтовикам.

Воспользовавшись уже известным маршрутом поиска сведений об участниках Великой Отечественной, в архивах Минобороны они постарались, уточнить, а кому вместе с коллегами принесли в этот день на могилы цветы.

ЛЕТЧИК-ИНСТРУКТОР СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ НИКОЛАЙ ПЕСТРЯКОВ

- Архивные поиски люди ведут с неменьшим вдохновением, как и сбор сведений о своих родственниках, - делится впечатлениями руководитель компании «ТНС-энерго Пенза» Роман Чернов, - Узнали, что захороненный здесь кавалер ордена Красной Звезды старший лейтенант Николай Андреевич Пестряков, 1915 года рождения. В Красной Армии с 1938 года, на фронт был призван Коломенским РВК Московской области. В годы войны работал командиром звена УТЦ ИА ПВО по переучиванию молодых летчиков для полетов на истребителях «ЯК-7-б». Старший лейтенант показал грамотную методическую работу по выучке молодых летчиков и только за 4 месяца без аварий и катастроф подготовил 36 летчиков-истребителей, которые после выпуска отважно воевали на фронте.

ПОЛКОВНИК АРТ-ТЕХ СЛУЖБЫ СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВ

И еще один памятник. Полковнику Сергею Федоровичу Григорьеву. Среди 57258 архивных документов о фронтовиках Григорьевых удалось отыскать сведения именно о Сергее Федоровиче, который покоится на Митрофаньеском воинском кладбище в Пензе. Полковник арт-тех службы Сергей Федорович Григорьев. 1894 года рождения, он - уроженец Ленинградской области. В РККА с 1918 года. За годы Великой Отечественной с 1943 по 1945 годы был награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны II степени, «Знак Почета».

По соседству с полковником Григорьевым еще обелиск - генералу Степанову.

Отыскать в архивах этого фронтовика оказалось совсем непросто.

Степановых было более 72 тысяч. Довольно быстро под номером 40 отыскался первый полный тезка нашего генерала

СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ КОНСТАНТИН СТЕПАНОВ

старший лейтенант Константин Степанович Степанов, 1913 года рождения награжден орденом Красного Знамени. На фронте с июня 1941 года. По призыву ЦК ВКП (б).

За период боев с 19.1142 г. По 25.1142 г. Показал себя исключительно храбрым командиром. В разведке со взводом малых танков атаковал колонну из 10 колесных автомашин. Личный состав колонны был уничтожен и до 60 человек было взято в плен.

Офицер был тяжело ранен. Товарищи спасли его.

Да, мы узнали о фронтовой судьбе другого храброго офицера, ведь на воинском обелиске звание захороненного – генерал-майор артиллерии.

И поиск конкретного Степанова Константина Степановича будет продолжен.

А работа сотрудников «ТНС-энерго Пенза» на благоустройстве воинских захоронений на Митрофаньевском кладбище и архивные поиски познакомили всех еще с одним солдатом той войны, 76-ю годовщину победы в которой мы все готовимся торжественно отметить.