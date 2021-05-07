Мэр Пензы Андрей Лузгин 6 мая 2021 года побывал за городом

Фото: пресс-служба администрации Пензы

Лагерь «Строитель» располагается в сосновом бору в Городищенском районе, недалеко от станции Никоново. Дети разместятся здесь в шести двухэтажных кирпичных корпусах со всеми удобствами. В лагере действует медицинский корпус, бассейн, спортивные площадки, тренажерный зал, библиотека, клуб с кинотеатром, кабинет психолога, 4 кабинета для занятий, открытая эстрада.

Ежегодно на приведение в надлежащее состояние зданий и территории учреждения выделяются средства из городского бюджета. В прошлом году на эти цели было направлено более 6 млн рублей: выполнен ремонт помещений в здании клуба и столовой, ремонт полов в одном корпусе, приобретено оборудование и благоустроена территория.

На выделенные в этом году свыше 3,4 млн рублей – отремонтированы санузлы и душевые кабины, несколько помещений, идет мощение дорожек и плаца тротуарной плиткой, предстоит ремонт входной группы административного корпуса. Все мероприятия планируется завершить до начала первой смены.

Комиссия осмотрела корпуса, столовую и другие помещения лагеря, отметив, что предстоит закончить ремонт и привести в порядок территорию, отмыть помещения в корпусах.

Андрей Лузгин обратил внимание на пруд в центре участка и предложил очистить его прибрежную зону от зарослей, чтобы территория стала более ухоженной и эстетичной.

фото: пресс-служба администрации Пензы

В 2021 году в лагере будут организованы 4 смены по 360 воспитанников.

Всего этим летом в оздоровительных лагерях за счёт средств бюджетов всех уровней в летний период планируется оздоровить более 15 тысячи юных пензенцев.